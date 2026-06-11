ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಖೂಬಾ

<p>ಬೀದರ್: ‘ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ 4,399 ದಿನಗಳು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘2014ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತವು ಎಲ್ಲಾ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು, ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ, ಬಡವರು, ರೈತರು, ದಲಿತರು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೆ ಆದ ಹೊಸ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಮೋದಿಯವರು ಇಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಗಳು ಇರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 4,399 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದಣಿವರಿಯದೆ ದುಡಿದು ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಾತ್ರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತವು ಇವರ ಆಡಳಿತವಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಎರಡು ಸಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದನಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-33-1818596001</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>