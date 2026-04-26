ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬೀದರ್: ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನಾ ಅಧಿನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಫೋರಂ ನಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಫೋರಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಲ್ಲಾಸಿನಿ ವಿಕ್ರಮ ಮುದಾಳೆ, ಹೇಮಲತಾ ಜೋಶಿ, ಕಿರಣ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಹನಾ ಪಾಟೀಲ, ಯೋಗೇಶ್ವರಿ, ಹೇಮಾ ತುಕ್ಕಾರೆಡ್ಡಿ, ಶೋಭಾ ತೆಲಂಗ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲುಂಬಿಣಿ, ಗುಂಡಮ್ಮ, ಸಂತೋಷಿ, ಶ್ಯಾಮಲಾ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ, ಕವಿತಾ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಠೋಡ್, ಸುಜಾತಾ ಮಂದಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>