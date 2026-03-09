ಬಿಹಾರ: ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ‘ಸಮೃದ್ಧಿ ಯಾತ್ರೆ’ ಇಂದಿನಿಂದ

<p><strong>ಪಾಟ್ನಾ:</strong> ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾ. 9ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಸಮೃದ್ಧಿ ಯಾತ್ರೆ’ಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜ.16ರಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಿಹಾರದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>‘ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 14ರವರೆಗೆ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸುಪಾಲ್, ಮಾಧೇಪುರ, ಅರಾರಿಯಾ, ಕಿಶನ್ಗಂಜ್, ಪೂರ್ನಿಯಾ, ಕಟಿಹಾರ್, ಸಹಸ್ರ, ಖಗರಿಯಾ, ಬೇಗುಸರಾಯ್, ಶೇಖಪುರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದೆ.</p>