ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಬಿಹಾರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ಮೂವರ ಸಾವು, ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 2:39 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 2:39 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Fire accidentBiharFire tragedyMuzaffarpur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT