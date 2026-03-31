ಬಿಹಾರದ ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ: ಕನಿಷ್ಠ 8 ಮಂದಿ ಸಾವು

<p><strong>ಪಟ್ನಾ:</strong> ಬಿಹಾರದ ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇಗುಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಗಧ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೀತಲಾ ಮಾತಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. </p><p>ಮೃತರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾವು-ನೋವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಭೀತಿಯಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. </p><p>ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಭಾರಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. </p><p>ಯಾತ್ರಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಡಳಿತ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದೇ ದುರ್ಘಟಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. </p>