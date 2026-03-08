ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಬಿಹಾರ: ಏಪ್ರಿಲ್‌ 6ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿತೀಶ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರಲು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಕಸರತ್ತು
ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:59 IST
PoliticsNitish KumarBihar

