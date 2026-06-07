ಬಿಹಾರ: ರಾಬ್ಡಿ ದೇವಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದಲೇ ಭದ್ರತೆ

<p>ಪಟ್ನಾ (ಪಿಟಿಐ): ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಬ್ಡಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕರೇ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿ, ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಬ್ಡಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಭದ್ರತೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಈ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್, ರಾಬ್ಡಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಣೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆರ್ಜೆಡಿ ವಕ್ತಾರ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಜೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-695246692</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>