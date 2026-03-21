ಪುದುಚೇರಿ 9, ಕೇರಳ 11 ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ BJP

ತಿರುವನಂತಪುರ/ನವದೆಹಲಿ: ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಕೇರಳದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯು 11 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕರಮನ ಜಯನ್ ಅವರನ್ನು ತಿರುವನಂತಪುರನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ 97 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಜಯನ್ ಅವರು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟ ಸುಧೀರ್ ಕರಮನ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಪಕ್ಷ (ಸಿಎಂಪಿ) ಮತ್ತು ಯುಡಿಎಫ್ ನಾಯಕ ಸಿಪಿ ಜಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯಮಿ ಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರನ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ನೆಯ್ಯಟ್ಟಿಂಕರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ 9 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಕಲಾಪೇಟ್ನಿಂದ ಪಿಎಂಎಲ್ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ ಮತ್ತು ತಿರುನಲ್ಲಾರ್ನಿಂದ ಜಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.

ಎ. ನಮಸ್ಶಿವಾಯಂ ಮನ್ನಾಡಿಪೇಟೆಯಿಂದ, ವಿ.ಪಿ ರಾಮಲಿಂಗಮೆ ರಾಜಭವನದಿಂದ ಮತ್ತು ಎ. ಜಾನ್ಕುಮಾರ್ ಮುದಲಿಯಾರ್ಪೇಟೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮೇ 4ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.