ರಾಮಮಂದಿರದ ದೇಣಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ: ಮೋದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕನ ಪತ್ರ

<p><strong>ಅಯೋಧ್ಯ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ):</strong> ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ದೇಣಿಗೆಯ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ದೇಣಿಗೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ರಜನೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ, ಖರ್ಚು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಭೂವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸತ್ಯ, ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಸಿಂಗ್, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಪರ್ಯಂತದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಣ, ಒಡವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ದೇಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಯೋಧ್ಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಂಗ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ತಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ದೇಣಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡಿದರೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಗೊಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>