ಭಾರಿ ಬಹುಮತದ ಗೆಲುವು, ₹1 ಕೋಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲು ರೆಡಿ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಾರ್ಜ್

<p><strong>ಕೋಟಯಂ:</strong> ಕೇರಳದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಂಞಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಿ.ಸಿ. ಜಾರ್ಜ್, 'ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಲಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನೆರೆಯ ಪಾಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮಗ ಶೋನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಸಹ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಮುಂಬರುವ ಕೇರಳ ವಿಧಾಸನಭೆಗೆ ಅಪ್ಪ-ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸದನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಈ ಸಲ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಯುಡಿಎಫ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೈತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸುಮಾರು 11 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>140 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಾಳೆ (ಮೇ 4) ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. </p><p>ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚರ್ಚ್ ವಿರುದ್ದ ಜಾರ್ಜ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. </p>.ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲುಗೈ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ.ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕನಸು ನನಸಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗೋಡೆ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಾವು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>