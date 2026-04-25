ಚಡ್ಡಾ ಸೇರಿ AAP 7 ಸದಸ್ಯರು BJPಗೆ: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು -ರೇಖಾ

ನವದೆಹಲಿ: ಎಎಪಿಯ ಏಳು ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆದಿರುವುದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ನೇರ ಪೆಟ್ಟು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ, ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್, ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಸೇರಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) 7 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆದಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಚಡ್ಡಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಾಲಿವಾಲ್, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹರಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಿಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಂ ಸಾಹ್ನಿ ಕೂಡ ಎಎಪಿ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಕ್ರಾಂತಿಯ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ), ಇದೀಗ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರೇ... ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಭ್ರಷ್ಟರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ 'ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ'ಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ನೇರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ನಂತರ, ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ನ ಸರದಿ' ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತ, ಏಳು ಸಂಸದರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು 'ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಎಎಪಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧದ ಮೃದು ಧೋರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರಿಂದಲೇ ಚಡ್ಡಾ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಚಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಿತ್ತಲ್ಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಬಿಜೆಪಿಯು ಚಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.