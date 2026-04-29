26/11 ಪ್ರಕರಣ: ಫಹೀಂ ಅನ್ಸಾರಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> 26/11 ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿರುವ ಫಹೀಂ ಅನ್ಸಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯೊಂದನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ (ಪಿಸಿಸಿ) ನೀಡಲು ಆಡಳಿತವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅನ್ಸಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಸಿಸಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದೂ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎ.ಎಸ್.ಗಡ್ಕರಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾ.ರಣಜಿತ್ಸಿಂಹ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಅನ್ಸಾರಿಯ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಪಿಸಿಸಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>'ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನ್ಸಾರಿ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಲಷ್ಕರ್–ಎ–ತಯಬಾ (ಎಲ್ಇಟಿ) ಜತೆಗೆ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನಿನ ನಿಗಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ, ಆಡಳಿತವು ಪಿಸಿಸಿ ನೀಡಲು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.</p>