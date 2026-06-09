ಈ ಸಭೆಯು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಹವಾಮಾನ ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೃಷಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿವೆ.
ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು 2026ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು 'ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಷ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಾವೇಶವು ಒಟ್ಟು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 11ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 12-13ರಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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