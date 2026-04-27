ಲಖನೌ| ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ: ಮೂವರ ಕೊಲೆ

ಲಖನೌ: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಬಳಿಯುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶುರುವಾದ ವಾಗ್ವಾದ ತೀವ್ರಗೊಂಡು, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕನು ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಜೀತು ಸೈನಿ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಜಿಮ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಔತಣಕೂಟದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಆಗಿದ್ದರು.

ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜೀತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಹಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಮ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದ ಜೀತು, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿಬಂದಿದ್ದ. ಬರುವಾಗ ತಂದಿದ್ದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮೂವರೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ.

'ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಜೀತು ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.