ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕದ್ದಳೆಂದು 12 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಂದ ತಂದೆ!

<p><strong>ಬುಲಂದ್ಷಹರ್</strong>: ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಕದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತನ್ನ 12 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ, ಆಕೆ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬುಲಂದ್ಷಹರ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಆರೋಪಿ ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಪ್ಪು ಶರ್ಮಾ ಎಂಬಾತನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿ ಆರತಿ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ, ಮಗಳನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ನರೋರಾ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ಅದರಂತೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಕದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ದೂರಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಆರೋಪಿಯು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಗಂಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>