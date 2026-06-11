ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ; ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 11:08 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 11:08 IST
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ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ; ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪ್ಲಾಟಿನಂನಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ?

ಸಿಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಪ್ಲಾಟಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಆಧಾರಿತ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NPPA) ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?

ಅಂಡಾಶಯ, ಗರ್ಭಕಂಠ, ಸ್ತನ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಬಾಯಿ, ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮತ್ತು ವೃಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಂಭೀರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಮೃತಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಔಷಧ ತಯಾರಕರು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
Price hikeCancerMEDICAL BILL

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