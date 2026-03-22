<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ (ಸಿಎಪಿಎಫ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ನಿಯೋಜನೆ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಂಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಎಪಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಐಜಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಎಡಿಜಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 67ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ) ಮಸೂದೆ– 2026ರಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಗ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ಸಿಎಪಿಎಫ್ಗಳು– ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್, ಬಿಎಸ್ಎಫ್, ಐಟಿಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಆಯಾ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ.</p>