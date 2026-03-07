ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯನ್ನು ‘ದೇಶದ್ರೋಹಿ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:57 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Narendra ModiDefamation case

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT