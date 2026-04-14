ವಿಐಪಿ ಪಾಸ್‌ ಎಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ನಾಸಿಕ್</strong>: ವಿಐಪಿ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಭಕ್ತರಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ₹3 ಸಾವಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ದೇಗುಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಡ್ಲಾಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಳಿ ₹200ರ ಅಧಿಕೃತ ದರ್ಶನ ಪಾಸ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ವಿಐಪಿ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ₹3 ಸಾವಿರ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಶೀದಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಡ್ಲಾಗ್ ಕೈವಾಡವಿರುವುದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಏಜೆಂಟರ್ಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಾ, ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>