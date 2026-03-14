ನಿತೀಶ್‌ ಬಳಿಕ ಗುಜರಾತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ: ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕಿಶೋರ್‌

<p><strong>ಜಹಾನಾಬಾದ್:</strong> 'ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಜರಾತಿನ ಜನ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ 'ನವನಿರ್ಮಾಣ ಯಾತ್ರೆ' ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಜಹನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಗೆದ್ದರೆ ನಿತೀಶ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಲು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿತೀಶ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ವರದಾನವಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 1.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲಾ ₹10,000 ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಲಂಚ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರರೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>