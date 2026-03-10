ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ: ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಮನ್ಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಬಿಐ

ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:50 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:50 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ: ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಮನ್ಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಬಿಐ

ನಟ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತೆ ಸಮನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದೆ.
ಸಿಬಿಐ ಸಮನ್ಸ್
ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತೆ ಸಮನ್ಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್
ಈ ಮೊದಲು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರನ್ನು ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು
ರಾಜಕೀಯ ಮುನ್ನೋಟ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕೋರಿದ್ದರು.
ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಪರಿಣಾಮ
2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ 41 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 15
ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕ
41 ಮಂದಿ ಸಾವು
ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ
60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ
ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ: ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಜಯ್
ಮದುವೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರಪೂರ ಕೊಡುಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ವಿಜಯ್
StampedeTamil NaduCBIVijaykarur

