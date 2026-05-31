<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆದ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಐಐಟಿನ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<h2>’ನೈತಿಕ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ’</h2>.<p>‘ಆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ’ನೈತಿಕ ಹ್ಯಾಕರ್’ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ secy-cbse@nic.in ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>