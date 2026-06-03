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Homenewsindia news

ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಟಲ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:53 IST
Last Updated : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:53 IST
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Comments
ನಾವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್‌ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ
ಉದಯ್‌ ಭಾನು ಚಿಬ್‌, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
CBSEexam

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