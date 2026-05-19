ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ನಗದೀಕರಣ: ಹೀಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನಗದೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವದಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂತಹ ವದಂತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು, ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ದೇಗುಲಗಳ ಗೋಪುರ, ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಎಂದಿದೆ.</p><p>ಅಂತಹ, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹರಡದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p> ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.