<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ 3,142 ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬುಧವಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. </p><p>ಕಾಪಿರೈಟ್ ಹೊಂದಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಾರ ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕಾಯ್ದೆ – 1957 ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ. ಸೆಂಥಿಲ್ ರಾಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸೂಚನೆ ಜಾರಿಯಾದ ಮೂರು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. </p>