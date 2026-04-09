ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಯು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
• ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ
ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
• ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ವಾದ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೇ ದೇಗುಲದ ನಿಯಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
• ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ
2018ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಸ್ತೃತ ಪೀಠವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
• ಕೊಟ್ಟನ್ಕುಳಂಗರ ಉದಾಹರಣೆ
ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟನ್ಕುಳಂಗರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ವೇಷಭೂಷಣ ತೊಟ್ಟು ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಶತಮಾನದ ಪರಂಪರೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
• ಮಹಿಳಾ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿವಾದ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
10 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ
ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಯೋಮಿತಿ
ಐವರು
2018ರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
4:1
ಐವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ತೀರ್ಪಿನ ಬಹುಮತ
2018ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ
2019ರ ನವೆಂಬರ್ 14
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ಪೀಠಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
