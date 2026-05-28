ನವದೆಹಲಿ: ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

'ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಬೋಧನೆ–ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಎ.ಐ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯೊಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಕುರಿತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐ.ಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ25–ಶೇ30ರಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಆಧರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಶೇ40– ಶೇ75ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದೆ.

ಎ.ಐ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಜನರೇಟಿವ್ ಎ.ಐ, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್(ಎಂಎಲ್ಒಪಿಎಸ್) ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ನಾಸ್ಕಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ನಂಬಿಯಾರ್, ವಿಪ್ರೊದ ಸಿಒಒ ಸಂಜೀವ್ ಜೈನ್, ಟಿಸಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಪ್ರೊದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.