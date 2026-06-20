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Homenewsindia news

‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಬದಲಿಗೆ ‘ಭಾರತ’ ಪದ: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಧಾರ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 14:40 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 14:40 IST
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