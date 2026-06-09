ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಭವನ ಕೆಡವಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಕೇಂದ್ರ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 4:54 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 4:54 IST
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