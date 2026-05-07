ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಸುವೇಂಧು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್ ಯಾರು?

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುವೇಂಧು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 41 ವರ್ಷದ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್ ಅವರನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಯಾರಿದು ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್?

ಮೂಲತಃ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪೂರ್ವ ಮೇದಿನಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂಡಿಪುರದವರಾದ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಆಪ್ತನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ರೋಚಕವಾಗಿದೆ.

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಕೆಲಕಾಲ ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಆಚರಣೆ, ತತ್ವಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ಸುವೇಂಧು ಅಧಿಕಾರಿಯವರಂತೆಯೇ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೂ ಈ ಹಿಂದೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಸಿ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿ ರಥ್ರಹರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಿಕ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2020 ರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಮುನಿಸಿನಿಂದ ಟಿಎಂಸಿ ತೊರೆದ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಡೆಯ ನಾಯಕರಾದರು.

ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಸಹ ಸುವೇಂಧು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕೌಶಲ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಟ್ಟುಗಳು, ರಣ ನೀತಿಗಳು ಸುವೇಂಧು ಅವರ ಅತ್ಯಾಪ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವು.

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಾವೇಶಗಳ ಆಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವುದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುವೇಂಧ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಂತಹ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ದೋಹರಿಯಾ ಬಳಿ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾದರು. ಇದರಿಂದ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಸುವೇಂಧು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.