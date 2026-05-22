ವಿಜಯ್‌ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ವಿಸಿಕೆ, ಐಯುಎಂಎಲ್‌ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಚೆನ್ನೈ : ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಐಯುಎಂಎಲ್ ಪಕ್ಷದ ಎ.ಎಮ್. ಶಹಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಸಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ವಣ್ಣಿ ಅರಸು ನೂತನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಗೋಪ್ಯತೆ ಬೋಧಿಸಿದರು.

ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಂಪುಟ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ( ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿ 35ಮಂದಿ) ರಚನೆ ಆದಂತಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 23 ಶಾಸಕರು ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಶಹಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ವಣ್ಣಿ ಅರಸು ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮೂಲಕ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಚಿವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಪಾಪನಾಶಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ 57 ವರ್ಷದ ಶಹಜಹಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಟಿಂಡಿವಾನಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಣ್ಣಿ ಅರಸು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಐಯುಎಂಎಲ್ ಶಾಸಕರು ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ. 1967ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಜಯ್ ಅವರು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಎಂಟು ಮಂದಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 11ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಚಿವರು 40 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು 30 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರು.

ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಮೂಪನಾರ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಟಿವಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು – ತೋಲ್ ತಿರುಮಾವಲವನ್ ವಿಸಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ