ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾವು: ತವರೂರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಶ್ರೀನಂದಾ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾ ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೇರಳದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರೀನಂದಾಳ (16) ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು.

ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಬಳಿಯ ಕಾಡಂಬಪುರಂ ಶ್ರೀನಂದಾ ಸ್ವಗ್ರಾಮ. ನೂರಾರು ಬಂಧುಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಶ್ರೀನಂದಾಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀನಂದಾ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಪಠ್ಯ, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿದ್ದಳು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀನಂದಾ ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾ ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡ, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರ ತಂಡದವರು ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಡ್ರೋನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಜಲಪಾತದ ಸನಿಹ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀನಂದಾ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಜಲಪಾತದ ಸಮೀಪದ ಪ್ರಪಾತದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯ ದೇಹ ಇರುವುದು ಮೊದಲು ಡ್ರೋಣ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅದೇ ಬಾಲಕಿಯ ಮೃತದೇಹ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಾಲು ಜಾರಿ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಕೆಯೇ ಜಿಗಿದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.