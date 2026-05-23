ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ‘ಹಿಟ್‌’

ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ಬಿ. ಜಗದೀಶ್ಚಂದ್ರ ಎಂಬುವರು 'ಲಕ್ಷಣರೇಖೆ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್' ಪಕ್ಷ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜಿರಳೆಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಲಕ್ಷಣರೇಖೆ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ 23 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೊವರ್ ಇದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ದೇಶದ ಭದ್ರತಗೆ ಸಂಚಕಾರ ಬಂದಾಗ ದೇಶಭಕ್ತರ ತಂಡ ಸಮರ್ಥ ವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ತಯಾರಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಯುವ ಪಡೆಯೇ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಗರು, ವಿದೇಶಿ ಹಣದಿಂದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿ ಸಿಯೇ ಸಿದ್ದ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-126-215779934</p>