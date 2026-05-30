ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ: ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮೂರು ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ, ಜನಿಸಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸಲಾದ ಶಿಶುಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ10 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ(ಎಸ್ಡಿಜಿ) ಸಾಧನೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ–6 (ಎನ್ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್–6)ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಸಚಿವಾಲಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ (ಎನ್ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್–6) ಮುಂಬೈನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯು(ಐಐಪಿಎಸ್) ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>2019–2021ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಎನ್ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್–5), ಜನಿಸಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸಲಾದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ41.8ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಮಾಣ 2023–24ರಲ್ಲಿ ಶೇ50.1ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಘನ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಅರೆ ಘನ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವ 6ರಿಂದ8 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ45.9ರಿಂದ ಶೇ59.5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<h2>ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು</h2><p> * ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಿನ ಶೇ95.6ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಂದಿರು ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ </p><p>* ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎನ್ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್–5ರ ವೇಳೆ ಶೇ63.7ರಷ್ಟಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಎನ್ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್–6ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ55.8ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ</p><p> * 5 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರ ಪೈಕಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ(ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ) ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಶೇ35.5ರಷ್ಟಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಶೇ29.3ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಒದಗಿಸಿದ್ದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ </p><p>* ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ7.7ರಿಂದ ಶೇ5.2ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ</p>.<h2>ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು </h2><p>* ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ ಸಕ್ಷಮ ಅಂಗನಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಣ್–2.0 ನಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ </p><p>* ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ(ಐಸಿಡಿಎಸ್) ಬಲಪಡಿಸಿರುವುದು </p><p>* ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ (ಎನ್ಆರ್ಸಿ) ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಂತಹ ಪೂರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು </p><p>* ಮಿಷನ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಶಿಶು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>