ನವದೆಹಲಿ: 'ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್' (ಸಿಐಎಸ್ಸಿಇ) 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 99.18 ಮತ್ತು ಶೇ 99.13ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

10ನೇ ತರಗತಿ (ಐಸಿಎಸ್ಇ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 2,58,721 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 2,56,590 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ 12ನೇ ತರಗತಿ (ಐಎಸ್ಸಿ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 1,03,316 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 1,02,414 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಾಲಕಿಯರು ಮೇಲುಗೈ: ಎರಡೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 99.46ರಷ್ಟು ಬಾಲಕಿಯರು ಮತ್ತು ಶೇ 98.93ರಷ್ಟು ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 99.48ರಷ್ಟು ಬಾಲಕಿಯರು ಮತ್ತು ಶೇ 98.81ರಷ್ಟು ಬಾಲಕರು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರವರ್ಗವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ: 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವರ್ಗದ ಶೇ 99.26, ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಶೇ 99.24, ಎಸ್ಸಿ ಶೇ 98.07, ಎಸ್ಟಿ ಶೇ 98.76ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.

12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವರ್ಗದ ಶೇ 99.17, ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಶೇ 99.12, ಎಸ್ಸಿ ಶೇ 98.77, ಎಸ್ಟಿ ಶೇ 98.84ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.