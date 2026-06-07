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Homenewsindia news

ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿಳಿದ ದೀಪ್ಕೆ: ಪ್ರಧಾನ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆಗಾಗಿ ‘ಜಿರಳೆ’ ಹೋರಾಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಸರ್ಕಾರವು ಯುವಜನರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಂತರ್‌ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಉದ್ಧವ್‌ ಠಾಕ್ರೆ, ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
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