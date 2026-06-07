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Homenewsindia news

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಪ್ರಧಾನ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 1:30 IST
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