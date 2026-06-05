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ಆಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ: ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ವರೆಗೆ..
ಆಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ: ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ವರೆಗೆ..
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್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 5 ಜೂನ್ 2026, 13:33 IST
Last Updated 5 ಜೂನ್ 2026, 13:33 IST
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ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಆಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ: ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ವರೆಗೆ..

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಉದಯಿಸಿದ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ', ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಹೋರಾಟದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಆಂದೋಲನವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಆಂದೋಲನದ ಉಗಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಜಿರಳೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಯುವಕರು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ತಡೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ
ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಟಿಎಂಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ನಾಯಕತ್ವ
ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಜೂನ್ 6ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕುರಿತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಪಕ್ಷವು ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ನಿಧಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಆರ್‌ಟಿಐ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯೆ
5 ದಿನಗಳು
ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅವಧಿ
ಜೂನ್ 6
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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