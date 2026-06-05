ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಉದಯಿಸಿದ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ', ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನ ಭೌತಿಕ ಹೋರಾಟದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಆಂದೋಲನವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
• ಆಂದೋಲನದ ಉಗಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಜಿರಳೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಯುವಕರು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
• ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ತಡೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
• ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ
ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಟಿಎಂಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
• ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ನಾಯಕತ್ವ
ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಜೂನ್ 6ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
• ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕುರಿತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಪಕ್ಷವು ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ನಿಧಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಐ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯೆ
5 ದಿನಗಳು
ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅವಧಿ
ಜೂನ್ 6
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ