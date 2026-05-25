Explainer: ಡಿಜಿಟಲ್ ‌ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಸಿಜೆಪಿ!

<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೀಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' (ಸಿಜೆಪಿ). ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿಯಾನ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಯ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.</p><h3> <strong>ಈ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?</strong></h3><p>ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಸಿಜೆಐ) ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳೇ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದವು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರನ್ನು 'ಜಿರೆಳೆಗಳು' ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತು.</p><p><strong>ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:</strong> ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ತಾವು ದೇಶದ ಯುವಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಬೋಗಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹರಿದಾಡಿ ಯುವಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.</p>.ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್.ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಣ ಬಿಸಿಲು: 47 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲು . <h3> 'ಕಾಕ್ರೋಚ್' (ಜಿರಳೆ) ಸಂಕೇತದ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯವೇನು?</h3><p>ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಎಂಬುವವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' (ಸಿಜೆಪಿ) ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರು. ಜಿರೆಳೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡದ, ಆದರೆ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಬದುಕಬಲ್ಲ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ತಮ್ಮನ್ನು ಜಿರೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕರು, ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಲೆಮಾರು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಿಜೆಪಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 22 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ (2.2 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪಡೆಯಿತು.</p>.ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಶುರು; ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ಹುರುಪು.VIDEO: ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದ ಯುವಜನ. <h3>ಯುವಜನರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?</h3><p>ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಆಕ್ರೋಶವಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೇಶದ ಯುವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ.</p><p><strong>ನೀಟ್–ಯುಜಿ 2026 ಹಗರಣ:</strong> ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಪನಂಬಿಕೆ:</strong> ನಿರಂತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಗರಣಗಳು, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಳಂಬ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಯುವಕರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಪಡುವ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ.</p><p><strong> ಸಿಜೆಪಿ ಕೈಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ:</strong> ನೀಟ್ ಹಗರಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿಜೆಪಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಚೀನಿಯರ ಆಸೆಗೆ ಕತ್ತೆಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಕುತ್ತು!.ಮೇ 31 ರವರೆಗೆ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ; ಇವೆಲ್ಲಾ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. <h3>ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ– ಅಭಿಯಾನದ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ</h3><p>ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಇದರತ್ತ ನೆಟ್ಟಿತು. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಜೆಪಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿರುವ ಅವರು 'ಜಿರೆಳೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮರಳಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ 'ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p> .ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮೋಡಿ.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಹಮತ, ಹಿಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೇಕೆ ಆತಂಕ?. <h3>ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರಾ?</h3><p>ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತರಾತುರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಸಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಚಳವಳಿಗೆ 'ಅರಾಜಕತೆ'ಯ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಮೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಚಳವಳಿ, ಇಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಜನತೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರಾಸೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>