ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್‌ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಭದ್ರತೆ

ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ(ಸಿಜೆಪಿ) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಸಿಜೆಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಸುತ್ತ–ಮುತ್ತ ಜನದಟ್ಣಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಆಯುಕ್ತ ಪಂಕಜ್ ಅತುಲ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಅವರು, 'ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದರು.

'ಸಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೀಪ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

'ರಾಜಕೀಯ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು'

ತ್ರಿಶ್ಯೂರ್: ಸಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವಿಡಂಬಣಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯು ದೇಶದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ಯುವಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.