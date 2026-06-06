ಶನಿವಾರ, 6 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಸಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲ: ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ‘ಕಾಕ್ರೋಚ್‌’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ 10 ಪ್ರಮುಖರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 7:09 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Prakash Rajsonam wangchukCJP

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT