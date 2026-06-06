ಸಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲ: ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ‘ಕಾಕ್ರೋಚ್‌’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ 10 ಪ್ರಮುಖರು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮಾತನ್ನು ಬಂಗಾರದಂತೆ ತೂಗಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳು ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆಯೇನೋ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು ಆಡಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಜನ್ಮತಾಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಇದೀಗ, ನೇಪಾಳದ ರೀತಿಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಝೆನ್ ಜೀ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. </p><p>ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಯುವಕರನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಸಿಜೆಪಿ, ಅಂದಿನಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಘಟಿತ ಅಭಿಯಾನದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಈಗ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನೀಟ್, ಸಿಯುಇಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೋಪಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ದೀಪ್ಕೆ ಅವರು ಸಿಜೆಪಿಯ ಮೂವರು ವಕ್ತಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸೌರವ್ ದಾಸ್, ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ವಿಜೇತ ದಹಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಕಿನ್ಸೆ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ ಈ ಮೂವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಸಹ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಂದೋಲನದೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ 10 ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p><p><strong>ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ:</strong> ಸಿಪಿಜೆ ಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅವರು, ಬೋಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2020-2023ರವರೆಗೆ ದೀಪ್ಕೆ ಅಂದಿನ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷದ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಸಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಗೆ ಭಾರತದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಸೌರವ್ ದಾಸ್:</strong> ಈ ಹೆಸರು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಜೆಐ ಡಿ.ವೈ. ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಲೇಖನ ಬರೆದ ನಂತರ ದಾಸ್ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. 'ಪರ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಜಸ್ಟೀಸ್: ದಿ ಈಕ್ವಿವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ 'ದಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು‘ಪರ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್’ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅವರು ಹಲವು ಆರ್ಟಿಐ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ದಿ ವೈರ್ ಮತ್ತು ದಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 90 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಸಾವಿರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಾಸ್, ಜೂನ್ 4 ರಂದು ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ₹200 ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ:</strong> ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರುವ ರಂಕಾ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2019-2020 ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಫೆಲೊ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಂಕಾ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 14 ಸಾವಿರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ವಿಜೇತ ದಹಿಯಾ:</strong> ತಮ್ಮನ್ನು ಕವಿ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಹಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟು ಹೆಲ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಜಾಬ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಯಾಣ್ವಿ( ದಾರರೇನ್ ಮತ್ತು ಓಪ್ರಿ ಪರಾಯ್) ಭಾಷೆಯ ಎರಡು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ . ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್: ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಜರ್ತರಾದ ಸೋನಮ್, ಲಡಾಖ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆರನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಡಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೋರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p><p><strong>ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್:</strong> ನಟ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸಹ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಮಾಂಸ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸುವ ಅವರು, ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಖರ ಟೀಕಾಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ:</strong> ನಟ ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೂಡ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಮರುರೂಪಿಸುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವಾದವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಅಮೂಲ್ಯ ಧವನ್:</strong> ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿರುವ ಧವನ್, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಶೋಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ನೀತಿಯು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ರೋನಕ್ ಖತ್ರಿ:</strong> ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಡಿಯುಎಸ್ಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಖತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಮಟ್ಕಾ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಖತ್ರಿ ಅವರ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿತ್ತು, ಗೆಸ್ಟ್ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಊಟದ ಬಿಲ್ ₹9 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿತ್ತು.</p><p><strong>ಅರ್ಪಿತ್ ಶರ್ಮಾ:</strong> ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಪಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಿಜೆಪಿ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ಕೆ ಆಪ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಶರ್ಮಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>