ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಮೇ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಭಾರತದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಕ್‌ನಲ್ಲೂ ವೈರಲ್: ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಜಿರಳೆ ರಾಜಕೀಯದ ಕಿಚ್ಚು

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 22 ಮೇ 2026, 14:11 IST
Last Updated : 22 ಮೇ 2026, 14:11 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಭಾರತದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಕ್‌ನಲ್ಲೂ ವೈರಲ್: ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಜಿರಳೆ ರಾಜಕೀಯದ ಕಿಚ್ಚು

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಎಂಬ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಆಂದೋಲನವು ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲೂ ಹರಡಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ರಾಜಕೀಯದ ಉಗಮ
ಹಠಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಜಿರಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೋಲುವ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೇ ಈ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೇ 16ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಈ ಚಳವಳಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹರಡಿದ ಕಿಚ್ಚು
ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವಕರು 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆವಾಮಿ ಪಾರ್ಟಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯದ ಆಶಯ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದನಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಯುವಕರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಬೋಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಈ ಚಳವಳಿಯ ಸೂತ್ರಧಾರರಾಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಮೇ 16
ಚಳವಳಿ ಆರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ
30
ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ವಯಸ್ಸು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ’ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಾಗಿ ಮೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ’ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಾಗಿ ಮೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ’ಗೆ ಮೋಹಕ ತಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಬೆಂಬಲ
‘ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ’ಗೆ ಮೋಹಕ ತಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಬೆಂಬಲ
IndiaPakistancockroachcockroach janata party

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT