ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಎಂಬ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಆಂದೋಲನವು ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲೂ ಹರಡಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
Welcome to Cockroach Awami League (CAL) a movement for ordinary Pakistanis who keep moving forward despite everything.#CockroachAwamiLeague #CAL #MainBhiCockroach #PakistanYouth #GenZPakistan #Pakistan #DigitalPakistan #AwamKiAwaaz #YouthVoice— Cockroach Awami League Pakistan (@CAL_pak1) May 20, 2026
🪳🇵🇰 Introducing Cockroach Awami League (CAL)— Cockroach Awami League Pakistan (@CAL_pak1) May 20, 2026
✔ Women empowerment
✔ Youth opportunities
✔ Digital growth
✔ Jobs & creators support
✔ Resilience in every crisis
“Strong people are built through survival.”#CAL #CockroachAwamiLeague #PakistanYouth #GenZPakistan #AwamKiAwaaz
