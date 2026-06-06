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Homenewsindia news

ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ‘ಕಾಕ್ರೋಚ್‌’; ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 13:59 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 13:59 IST
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ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆದ ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ

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ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಬೆಂಬಲ

ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಬೆಂಬಲ

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ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು..

ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ  ನಾಯಕರು..

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ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಸೇರಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹ

ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಸೇರಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹ

ಪಿಟಿಐ

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ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ

ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ

ಪಿಟಿಐ

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಗಮನಸೆಳೆದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮಾಸ್ಕ್

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಗಮನಸೆಳೆದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮಾಸ್ಕ್

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ಕಾಕ್ರೋಚ್ ‘ಕ್ರಾಂತಿ’

ಕಾಕ್ರೋಚ್ ‘ಕ್ರಾಂತಿ’

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ಕೇಳುತಿದೆಯೇ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ಗಳ ಸದ್ದು..!

ಕೇಳುತಿದೆಯೇ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ಗಳ ಸದ್ದು..!

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ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಯುವಜನರ ಬೆಂಬಲ

ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಯುವಜನರ ಬೆಂಬಲ

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ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ

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