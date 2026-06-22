ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 6:48 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 6:48 IST
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ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ: ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ
ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ: ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ: ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ವರೆಗೆ..
ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ: ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ವರೆಗೆ..
DelhiprotestJantar Mantarcockroach janata party

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