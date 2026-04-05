ವಯನಾಡ್‌: ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ₹5.38 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಕಣ್ಣೂರು (ಕೇರಳ): 'ವಯನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹5.38 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ವಸತಿ ಒದಗಿಸಲು ಜಮೀನು ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಸನ್ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾತೆಗೂ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ₹1.05 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ವಂತ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹97 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ವಯನಾಡ್ನಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೂಕುಸಿತದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಗೆ ₹3.68 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಗೆ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ₹73 ಲಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಜೋಸೆಫ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಯನಾಡ್ ಭೂಕುಸಿತದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದವು.