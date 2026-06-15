ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರ ಬಂಡಾಯದ ಹಿಂದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೈವಾಡ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 12:49 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 12:52 IST
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PoliticsTMCAmith Sha

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