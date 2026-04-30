ಜಾತಿಗಣತಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯೇ ಕಾರಣ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಜಾತಿಗಣತಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, 'ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ' ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, 'ಇಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 'ಮುಂಬರುವ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಣತಿ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಇದರ ಕುರಿತು 2025ರ ಮೇ 5ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ನಂತರವಂತೂ ಅವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಣತಿ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಾಜದ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಮತ್ತು ತಳ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಜಾತಿಗಣತಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು 2025ರ ಮೇ 5ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಜೈರಾಮ್ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಪ್ರಧಾನಿಯ ಯೂಟರ್ನ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ'

ಜಾತಿಗಣತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ನಿಲುವು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕಾಲಾನುಕ್ರವನ್ನು ಜೈರಾಮ್ ಅವರು ಕೆಳಗಿನಂತೆ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

 * 2021ರ ಜುಲೈ 21ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ರಕ್ಷಾ ನಿಖಿಲ್ ಖಾಡ್ಸೆ (ಈಗ ಅವರು ಸಚಿವರು) ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು 'ಜಾತಿಗಣತಿ ನಡೆಸದಿರುವುದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು

 * 2021ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜಾತಿಗಣತಿ ನಡೆಸಲು ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು

* 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಜನಗಣತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾತಿಗಣತಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು

 * 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜಾತಿಗಣತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುವುದು 'ನಗರ ನಕ್ಸಲ್' ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು

* ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಅವರು ಜಾತಿಗಣತಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ 'ನಗರ ನಕ್ಸಲ್' ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಭಾರತ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ