ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಸಿಗಾಗಿ ಸೀಟು: ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಎಂದ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್‌

<p><strong>ಮಲಪ್ಪುರಂ</strong>: 'ಹರಿಯಾಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ 'ಕಾಸಿಗಾಗಿ ಸೀಟು' ಆರೋಪವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದುದು. ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತರು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷ ಮೌನ ವಹಿಸಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ: 'ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 'ಕಾಸಿಗಾಗಿ ಸೀಟು' ಪ್ರಕರಣವು ಬಿಜೆಪಿ–ಸಿಪಿಎಂ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ' ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>