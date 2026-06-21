ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಮತದಾನ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 14:04 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 14:04 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು’ - ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ
‘ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು’ - ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಡ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಬಡ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
CongressConstitutionJairam RameshVoteRights

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