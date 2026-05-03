ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ: ವಿಮಾನ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯ  

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾನುವಾರ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹10 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. </p><p>ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ದರವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಇಂಧನ (ಎಟಿಎಫ್) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ₹10 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p><p>'ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, 2026 ರ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯ ವಿಮಾನ ದರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>